Uşak'ta borç kavgası: 3 yaralı Borç nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, kafasına baltayla vurulan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Uşak'ta O.A., alacak parası olması nedeniyle Fevzi Çakmak Mahallesi 3.Atlı Sokak’ta ikamet eden Y.O.’nun evine gitti. Burada konuşma sonrasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı.

1'i ağır 3 kişi yaralandı

Çıkan kavgada O.A. kafasına balta darbesi alırken Y.O. ise bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan O.A., Y.O. ve kavgada darbe alan karısı F.O. sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralı Y.O. ve F.O.’nun hayati tehlikesi bulunmazken O.A.’nın ise hayat tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.