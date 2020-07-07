Uşak'ta cenazeye giden araç kaza yaptı: 2 ölü, 2 yaralı

Uşak’ta şehir dışındaki cenazeye giden otomobil şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Bir yakınının cenazesi için Çorum’dan İzmir'e yola çıkan Fatih Y. idaresindeki 19 TE 423 plakalı otomobil, Uşak-Banaz istikametindeki Derbent Kavşağı’nda henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolünü kaybetti.

Araç, yol kenarında bulunan bariyerleri aşarak araziye devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarları üzere olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

2'Sİ HAYATINI KAYBETTİ, DİĞER 2 KİŞİNİN DE SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Sağlık ekipleri, araç içerisinde bulunan Asim Mertoğlu (67) ve Arşimet Mertoğlu'nun (63) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Fatih Yıldız ve Meliha Yıldız ise ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.