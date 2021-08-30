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    Uşak'ta cinnet getiren kadın, kocasını öldürdü

    Uşak'ın Karaaağaç mahallesinde çıkan kavga sonrasında cinnet getirmesi sonrasında kocasını bıçaklayarak öldüren kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 30.08.2021 - 19:18
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    Uşak'ta cinnet getiren kadın, kocasını öldürdü

    Uşak merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi 2.Serçe Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddialara göre Yaşar Akbulut ( 36) ve karısı S.A. (37) henüz bilinmeyen sebepten evde tartıştı.

    CİNNET GETİREN KADIN, KOCASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

    Tartışma kısa sürede büyüyerek yerini kavgaya bıraktı. Kavga sırasında cinnet getiren S.A., mutfaktan aldığı bıçakla kocasını bıçakladı. İhbarlar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yaşar Akbulut, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Şüpheli S.A. ise ekiplerce olay yerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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