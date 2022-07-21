Uşak'ta denetimden kaçan kamyonet sürücüsü, polise çarptı

Uşak'ta trafik denetiminden kaçmaya çalışırken kamyonetiyle komiser yardımcısına çarparak yaralanmasına neden olan alkollü sürücü tutuklandı.

Uşak'ta Değirmendere Caddesi'nde alkol denetimi yapan trafik ekibi, 45 AIE 807 plakalı kamyoneti durdurmak istedi.

Polislerin "dur" ihtarına uymayan sürücünün yönetimindeki kamyonet, 27 yaşındaki komiser yardımcısı İ.B'ye çarptı. İ.B, yaklaşık 20 metre yerde sürüklendi.

Hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İ.B, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü yakalandı

Kaçan sürücü, Kemalöz Mahallesi'nde aracını bir tarlaya bırakıp kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı.

Tutuklandı

Yapılan kontrolde, alkollü olduğu belirlenen 31 yaşındaki sürücü M.E.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA'nın haberine göre, tedavisi devam eden komiser yardımcısı İ.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.