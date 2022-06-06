Uşak'ta doğduktan sonra bahçe duvarından atılan bebeğin durumu ağır

Uşak'ta doğum yaptıktan sonra 2 metre yüksekliğindeki duvardan bebeği atarak kaçmaya çalışan anne yakalandı.

Dehşete düşüren olay, Uşak'ta yaşandı.

Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrika çalışanı, bahçe duvarının arkasında yeni doğmuş bebek buldu.

2 metre yükselikten atılan bebeğin hayati tehlikesi bulunuyor

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 metre yükseklikten atıldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olduğu belirlenen bebek sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken hayati tehlikesinin de bulunduğu öğrenildi.

Anne, doğumdan sonra elbiselerini değiştirerek kaçmaya çalıştı

İHA'nın haberine göre, olayla ilgili inceleme yapan jandarma ekipleri, fabrikada çalışan S.Y.’nin (23) doğum yaptığını ve elbiselerini değiştirerek olay yerinden kaçmaya çalıştığını belirledi. Ekiplerce yakalanan S.Y., hastaneye kaldırılarak müşahede altına alındı.