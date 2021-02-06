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- Uşak'ta eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı
Uşak'ta eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı
Uşak'ta eşi tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı.
- AA
- 06.02.2021 - 04:47
Uşak'ın Köme Mahallesi'nde G.A. 64 LC 869 plakalı kamyonetiyle seyir halindeyken yanındaki eşi G.A. ile tartışmaya başladı.
G.A, tabancayla ateş açtığı eşini Birinci Yurt Sokak'ta kamyonetten indirerek uzaklaştı.
Kadın ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Zanlı, saklandığı hurdalıkta polis ekiplerince yakalandı.