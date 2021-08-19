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- Uşak’ta FETÖ yalanıyla dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı
Uşak’ta FETÖ yalanıyla dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı
- İHA
- 19.08.2021 - 09:25
- Güncelleme : 19.08.2021 - 10:01
Uşak’ın merkez ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde ikamet eden Ş.G.’yi telefonla arayan bir şahıs, Ş.G.'ye adının FETÖ/PDY terör örgütüne karıştığını, ziynet eşyalarını analiz ettirmesi gerektiğini söyledi.
Ş.G. telaşa kapılarak evdeki 21 bin 900 lira nakit para, 2 Ata altın ve 1 yarım altını alarak kendisini arayan şüpheliler ile buluştu.
Elindekileri şüphelilere vermesinden bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Ş.G., bölgede bulunan vatandaşlardan yardım istedi.
VATANDAŞLAR KOVALADI
Şüpheli şahıslar, çevredeki vatandaşlar tarafından bir süre kovalandı.
Kaçan şahıs kısa sürede gözden kayboldu. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne giden Ş.G, şikayette bulundu.
OTOBÜSE BİNDİKLERİ BELİRLENDİ
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevrede bulunan kamera kayıtlarını inceleyerek şahısların otogardan Banaz ilçesine gitmek üzere otobüse bindiklerini belirledi.
PARA VE ALTINLAR TESLİM EDİLDİ
Yapılan çalışmalarda M.D. ve suç ortağı M.M.O., Banaz ilçesinde gözaltına alındı.
Şahısların üzerinden çıkan 16 bin 335 lira ve altınlar, Ş.G.’ye teslim edildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, basın mensuplarının "Pişman mısınız?" sorusuna ise “Evet” yanıtını verdi.
2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.