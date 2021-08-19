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Uşak’ta FETÖ yalanıyla dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı

Uşak’ta FETÖ yalanıyla dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı

Adının FETÖ/PDY terör örgütlerine karıştığını söyleyen dolandırıcılara 21 bin 900 lira nakit parası ile altınlarını kaptıran Ş.G., şikayetçi oldu. Yakalanan 2 dolandırıcı tutuklandı.