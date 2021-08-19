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    Uşak’ta FETÖ yalanıyla dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı

    Adının FETÖ/PDY terör örgütlerine karıştığını söyleyen dolandırıcılara 21 bin 900 lira nakit parası ile altınlarını kaptıran Ş.G., şikayetçi oldu. Yakalanan 2 dolandırıcı tutuklandı.
    • İHA
    • 19.08.2021 - 09:25
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 10:01
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    Uşak’ta FETÖ yalanıyla dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı

    Uşak’ın merkez ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde ikamet eden Ş.G.’yi telefonla arayan bir şahıs, Ş.G.'ye adının FETÖ/PDY terör örgütüne karıştığını, ziynet eşyalarını analiz ettirmesi gerektiğini söyledi.

    Ş.G. telaşa kapılarak evdeki 21 bin 900 lira nakit para, 2 Ata altın ve 1 yarım altını alarak kendisini arayan şüpheliler ile buluştu.

    Elindekileri şüphelilere vermesinden bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Ş.G., bölgede bulunan vatandaşlardan yardım istedi.

    VATANDAŞLAR KOVALADI

    Şüpheli şahıslar, çevredeki vatandaşlar tarafından bir süre kovalandı.

    Kaçan şahıs kısa sürede gözden kayboldu. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne giden Ş.G, şikayette bulundu.

    OTOBÜSE BİNDİKLERİ BELİRLENDİ

    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevrede bulunan kamera kayıtlarını inceleyerek şahısların otogardan Banaz ilçesine gitmek üzere otobüse bindiklerini belirledi.

    Uşak’ta FETÖ yalanıyla dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı #1

    PARA VE ALTINLAR TESLİM EDİLDİ

    Yapılan çalışmalarda M.D. ve suç ortağı M.M.O., Banaz ilçesinde gözaltına alındı.

    Şahısların üzerinden çıkan 16 bin 335 lira ve altınlar, Ş.G.’ye teslim edildi.

    Uşak’ta FETÖ yalanıyla dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı #2

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, basın mensuplarının "Pişman mısınız?" sorusuna ise “Evet” yanıtını verdi.

    2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Uşak’ta FETÖ yalanıyla dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı #3

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