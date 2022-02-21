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Uşak'ta husumetlisi tarafından saldırıya uğradı, hayatını kaybetti

Uşak'ta husumetlisi tarafından saldırıya uğradı, hayatını kaybetti

Uşak'ta camiden çıkıp yürüyerek evine gitmekte olan şahıs, husumetlisi tarafından silahla başından vuruldu. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam, yapılan müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı.