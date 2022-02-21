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Uşak'ta husumetlisi tarafından saldırıya uğradı, hayatını kaybetti
- İHA
- 21.02.2022 - 23:20
- Güncelleme : 21.02.2022 - 23:57
Uşak Merkez’de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ne bağlı 4. Seher Sokak üzerinde, H. Ç. (76), camiden çıkıp evine yürüdüğü sırada, önceden de husumetli oldukları öğrenilen yan komşusu K. İ. (79) tarafından silahlı saldırıya uğradı.
EVİNİN BAHÇESİNDE OTURURKEN SALDIRIYA UĞRADI
Evinin bahçesinde sandalye de oturduğu sırada H. Ç.’yi gören K. İ., belinde bulunan tabanca ile 2 el ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarları sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Başından yaralanan H. Ç., sağlık ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken olay yerinde bulunan K. İ. ise Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gözaltına alındı.
Uşak'ta husumetlisi tarafından saldırıya uğradı, hayatını kaybetti VİDEO
YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.