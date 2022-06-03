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    Uşak'ta iki aile arasındaki kavgada oğul öldü, baba yaralandı

    Aralarında daha önce husumet bulunan iki ailenin tartışmasında silahlar konuştu. Kavgada 1 kişi başından vurularak hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.
    • 03.06.2022 - 21:09
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    Uşak'ta iki aile arasındaki kavgada oğul öldü, baba yaralandı

    Uşak'ın Ulubey ilçesinde aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen ve çobanlık yapan iki aile arasında, Külçen köyü yakınlarındaki bir tarlada tartışma çıktı.

    1 kişi hayatını kaybetti

    İki aile arasında çıkan tartışmada bir kişi tabancayla öldürülürken, bir kişide darp sonucu yaralandı.

    Kavganın ardından olay yerine sevkedilen polis ekipleri, 45 yaşındaki H.G., 18 yaşındaki oğlu O.G. ve 44 yaşındaki anne R.T. gözaltına alındı.

    Baba ve oğlu tutuklandı

    AA'nın haberine göre, emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Zanlılardan H.G. ile oğlu O.G. hakimlikçe tutuklandı, anne R.T. ise serbest bırakıldı.

    Uşak ta iki aile arasındaki kavgada oğul öldü, baba yaralandı #1

    Uşak ta iki aile arasındaki kavgada oğul öldü, baba yaralandı #2


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