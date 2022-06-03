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- Uşak'ta iki aile arasındaki kavgada oğul öldü, baba yaralandı
Uşak'ta iki aile arasındaki kavgada oğul öldü, baba yaralandı
Aralarında daha önce husumet bulunan iki ailenin tartışmasında silahlar konuştu. Kavgada 1 kişi başından vurularak hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.
- 03.06.2022 - 21:09
Uşak'ın Ulubey ilçesinde aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen ve çobanlık yapan iki aile arasında, Külçen köyü yakınlarındaki bir tarlada tartışma çıktı.
1 kişi hayatını kaybetti
İki aile arasında çıkan tartışmada bir kişi tabancayla öldürülürken, bir kişide darp sonucu yaralandı.
Kavganın ardından olay yerine sevkedilen polis ekipleri, 45 yaşındaki H.G., 18 yaşındaki oğlu O.G. ve 44 yaşındaki anne R.T. gözaltına alındı.
Baba ve oğlu tutuklandı
AA'nın haberine göre, emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Zanlılardan H.G. ile oğlu O.G. hakimlikçe tutuklandı, anne R.T. ise serbest bırakıldı.