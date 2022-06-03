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Uşak'ta iki aile arasındaki kavgada oğul öldü, baba yaralandı

Uşak'ta iki aile arasındaki kavgada oğul öldü, baba yaralandı

Aralarında daha önce husumet bulunan iki ailenin tartışmasında silahlar konuştu. Kavgada 1 kişi başından vurularak hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.