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    Uşak'ta iki araç çarpıştı: 1 ölü 7 yaralı

    Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
    • AA
    • 14.09.2020 - 03:25
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    Uşak'ta iki araç çarpıştı: 1 ölü 7 yaralı

    Uşak'ta Gediz istikametine giden Gökhan Karaköse yönetimindeki 64 NF 318 plakalı otomobille karşı yönden gelen Kenan Duymaz idaresindeki 43 FH 949 plakalı otomobil, Beylerhan köyü kavşağında çarpıştı.

    7 KİŞİ YARALANDI

    Kazada yaralanan sürücülerle araçlardaki 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

    Yaralılardan Gökhan Karaköse müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğerlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Uşak ta iki araç çarpıştı: 1 ölü 7 yaralı #1

    Uşak ta iki araç çarpıştı: 1 ölü 7 yaralı #2

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