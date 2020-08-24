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    Uşak'ta iki kardeşin miras kavgası kanlı bitti

    Uşak'ta aynı binada oturan iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada kardeşlerden biri hayatını kaybetti.
    • AA
    • 24.08.2020 - 03:33
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    Uşak'ta iki kardeşin miras kavgası kanlı bitti

    Bozkurt Mahallesi Hisarkapı Uluyolu Sokak'ta aynı binada ikamet eden Recep Yıldırım (63) ile kardeşi Hasan Hüseyin Yıldırım (54) arasında tartışma çıktı.

    KARDEŞİNİ AV TÜFEĞİ İLE ÖLDÜRDÜ

    Kavgaya dönüşen olayda Recep Yıldırım evde bulunan av tüfeğiyle kardeşine ateş etti.

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hasan Hüseyin Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Recep Yıldırım ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Hasan Hüseyin Yıldırım'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Uşak ta iki kardeşin miras kavgası kanlı bitti #1

    KAVGANIN NEDENİ MİRAS

    Öte yandan iki kardeşin miras nedeniyle tartışmalı olduğu ve aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.

    Uşak ta iki kardeşin miras kavgası kanlı bitti #2

    Uşak ta iki kardeşin miras kavgası kanlı bitti #3

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