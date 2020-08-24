Uşak'ta iki kardeşin miras kavgası kanlı bitti

Uşak'ta iki kardeşin miras kavgası kanlı bitti

Uşak'ta aynı binada oturan iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada kardeşlerden biri hayatını kaybetti.

Bozkurt Mahallesi Hisarkapı Uluyolu Sokak'ta aynı binada ikamet eden Recep Yıldırım (63) ile kardeşi Hasan Hüseyin Yıldırım (54) arasında tartışma çıktı.

KARDEŞİNİ AV TÜFEĞİ İLE ÖLDÜRDÜ

Kavgaya dönüşen olayda Recep Yıldırım evde bulunan av tüfeğiyle kardeşine ateş etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hasan Hüseyin Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Recep Yıldırım ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hasan Hüseyin Yıldırım'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAVGANIN NEDENİ MİRAS

Öte yandan iki kardeşin miras nedeniyle tartışmalı olduğu ve aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.