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- Uşak’ta inşaat işçileri, cami kubbesinden düştü
Uşak’ta inşaat işçileri, cami kubbesinden düştü
Tamir için çıktıkları cami kubbesinden düşen 2 inşaat ustasından biri can verdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
- 31.05.2022 - 16:46
- Güncelleme : 31.05.2022 - 17:06
Uşak’ın Banaz ilçesi Dilek Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'nin kubbesine öğle saatlerinde tamirat için çıkan inşaat ustası Mehmet Çelebi (59) ile Ahmet Çelik (62) dengesini kaybetti.
Çelebi zemine diğer usta Ahmet Çelik ise caminin çatısına düştü.
Ustalardan biri can verdi
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı 2 inşaat ustası, Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan işçilerden Mehmet Çelebi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Soruşturma başlatıldı
DHA’nın haberine göre ağır yaralanan Ahmet Çelik'in ise tedavisi sürüyor.
Öte yandan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.