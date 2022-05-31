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    Uşak’ta inşaat işçileri, cami kubbesinden düştü

    Tamir için çıktıkları cami kubbesinden düşen 2 inşaat ustasından biri can verdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
    • 31.05.2022 - 16:46
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 17:06
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    Uşak’ta inşaat işçileri, cami kubbesinden düştü

    Uşak’ın Banaz ilçesi Dilek Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'nin kubbesine öğle saatlerinde tamirat için çıkan inşaat ustası Mehmet Çelebi (59) ile Ahmet Çelik (62) dengesini kaybetti.

    Çelebi zemine diğer usta Ahmet Çelik ise caminin çatısına düştü.

    Ustalardan biri can verdi

    İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı 2 inşaat ustası, Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedaviye alınan işçilerden Mehmet Çelebi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Uşak’ta inşaat işçileri, cami kubbesinden düştü #1

    Soruşturma başlatıldı

    DHA’nın haberine göre ağır yaralanan Ahmet Çelik'in ise tedavisi sürüyor.

    Öte yandan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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