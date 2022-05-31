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Uşak’ta inşaat işçileri, cami kubbesinden düştü

Uşak’ta inşaat işçileri, cami kubbesinden düştü

Tamir için çıktıkları cami kubbesinden düşen 2 inşaat ustasından biri can verdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.