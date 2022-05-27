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Uşak'ta iplik fabrikasında yangın
Bir iplik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle yoğun bir şekilde devam ediyor.
- 27.05.2022 - 11:33
- Güncelleme : 27.05.2022 - 12:18
Uşak Deri ve Karma Organze Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.
İHA'nın haberine göre; pamuk elyafının bükülmesi ve iplik haline getirilmesi işlemlerinin yapıldığı fabrikada çıkan yangında, alevler bir anda büyüyerek binayı kapladı.
İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri fabrikaya sevk edildi.
Yangına müdahale sürüyor
Kaynak yapıldığı sırada çıktığı öne sürülürken yangının kontrol altına alınabilmesi için Uşak Belediyesi İtfaiyesi ve OSB itfaiyeleri ekiplerini yoğun mücadelesi sürüyor.
Uşak'ta iplik fabrikasında yangın ViDEO