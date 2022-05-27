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    Uşak'ta iplik fabrikasında yangın

    Bir iplik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle yoğun bir şekilde devam ediyor.
    • 27.05.2022 - 11:33
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 12:18
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    Uşak'ta iplik fabrikasında yangın

    Uşak Deri ve Karma Organze Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

    İHA'nın haberine göre; pamuk elyafının bükülmesi ve iplik haline getirilmesi işlemlerinin yapıldığı fabrikada çıkan yangında, alevler bir anda büyüyerek binayı kapladı.

    İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri fabrikaya sevk edildi.

    Yangına müdahale sürüyor

    Kaynak yapıldığı sırada çıktığı öne sürülürken yangının kontrol altına alınabilmesi için Uşak Belediyesi İtfaiyesi ve OSB itfaiyeleri ekiplerini yoğun mücadelesi sürüyor.

    Uşak'ta iplik fabrikasında yangın ViDEO

    Uşak ta iplik fabrikasında yangın #1

    Uşak ta iplik fabrikasında yangın #2

    Uşak ta iplik fabrikasında yangın #3

    Uşak ta iplik fabrikasında yangın #4


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