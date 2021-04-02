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- Uşak'ta iplik fabrikasında yangın çıktı
Uşak'ta iplik fabrikasında yangın çıktı
İplik fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanların fark edilmesi ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- İHA
- 02.04.2021 - 16:11
- Güncelleme : 02.04.2021 - 16:20
Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde (UOSB) faaliyet gösteren bir iplik fabrikasında yangın meydana geldi.
Fabrikayı saran alevler hızla büyüdü. Çıkan kara dumanlar fabrikayı kapladı.
Alınan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Yangından etkilenen olmazken, sağlık ekiplerinin bölgede tedbir amaçlı bekletildi. Fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Yangının sebebi henüz belirlenemezken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.
Uşak'ta iplik fabrikasında yangın çıktı VİDEO