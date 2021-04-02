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Uşak'ta iplik fabrikasında yangın çıktı

Uşak'ta iplik fabrikasında yangın çıktı

İplik fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanların fark edilmesi ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.