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    Uşak'ta kaybolan zihinsel engelli kadın, kuyuda ölü bulundu

    Uşak'ta kaybolan 39 yaşındaki zihinsel engelli Şerife Sönmez, yaşadığı köye bir kilometre uzaklıktaki bir su kuyusunda ölü bulundu.
    • AA
    • 12.02.2022 - 00:18
    • Güncelleme : 12.02.2022 - 01:05
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    Uşak'ta kaybolan zihinsel engelli kadın, kuyuda ölü bulundu

    Uşak Karakuyu köyünde yaşayan zihinsel engelli Şerife Sönmez'in akşam saatlerinde evde ayrıldığını fark eden yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

    ARAMA ÇALIŞMASI SONUCU KADININ KUYUYA DÜŞTÜĞÜ BELİRLENDİ

    Bölgede AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Sönmez'in köye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir su kuyusunda olduğunu fark eden köylüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

    Uşak'ta kaybolan zihinsel engelli kadın, kuyuda ölü bulundu VİDEO

    Uşak ta kaybolan zihinsel engelli kadın, kuyuda ölü bulundu #1

    HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

    Olay yerine gelen ekiplerce yaklaşık 4 metre derinliğindeki su kuyusunda bulunan Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi.

    Sönmez'in cenazesi itfaiye ekiplerince su kuyusundan çıkarılmasının ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

    Uşak ta kaybolan zihinsel engelli kadın, kuyuda ölü bulundu #2

    Uşak ta kaybolan zihinsel engelli kadın, kuyuda ölü bulundu #3


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