Uşak'ta kaza: 1 ölü 1 yaralı

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Eşme ilçesinde motosiklet kazası meydana geldi. Kazada sürücü hayatını kaybetti, sürücünün eşi ağır yaralandı.

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Armutlu Köyünde meydana gelen kazada, Kamil Ünal, eşiyle birlikte motosikletinde seyir halindeydi.

Bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan motosikletten düşen sürücü Kamil Ünal ve eşi Ayşe Ünal yola savruldu.





OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesiyle sürücünün hayatını kaybettiği anlaşılırken Ayşe Ünal ise ağır yaralı olarak Eşme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.