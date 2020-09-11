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    Uşak'ta kocasını uyurken baltayla öldüren kadın polisi aradı

    Uşak'ta yaşayan Neşe Arıkum, şiddet gördüğü iddiasıyla kocası İbrahim Arıkum'u uykusunda baltayla öldürdü.
    • DHA
    • 11.09.2020 - 15:44
    • Güncelleme : 11.09.2020 - 15:44
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    Uşak'ta kocasını uyurken baltayla öldüren kadın polisi aradı

    Uşak'ın Banaz ilçesinde yaşanan olayda, 48 yaşındaki Neşe Arıkum polisi arayarak 57 yaşındaki eşi İbrahim Arıkum'u uykusunda baltayla yaraladığını söyledi.

    İhbar üzerine olay yerine hareket eden polis ekipleri, kadını gözaltına aldı. Eve çağrılan sağlık ekipleri ise İbrahim Arıkum'un öldüğünü belirlendi.

    ŞİDDET İDDİASI

    Neşe Arıkum'un eşinden şiddet gördüğü öne sürüldü. İbrahim Arıkum'un cesedi, Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Uşak ta kocasını uyurken baltayla öldüren kadın polisi aradı #1

    Uşak ta kocasını uyurken baltayla öldüren kadın polisi aradı #2

    Uşak ta kocasını uyurken baltayla öldüren kadın polisi aradı #3

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