Uşak'ta kocasını uyurken baltayla öldüren kadın polisi aradı

Uşak'ta yaşayan Neşe Arıkum, şiddet gördüğü iddiasıyla kocası İbrahim Arıkum'u uykusunda baltayla öldürdü.

Uşak'ın Banaz ilçesinde yaşanan olayda, 48 yaşındaki Neşe Arıkum polisi arayarak 57 yaşındaki eşi İbrahim Arıkum'u uykusunda baltayla yaraladığını söyledi.

İhbar üzerine olay yerine hareket eden polis ekipleri, kadını gözaltına aldı. Eve çağrılan sağlık ekipleri ise İbrahim Arıkum'un öldüğünü belirlendi.

ŞİDDET İDDİASI

Neşe Arıkum'un eşinden şiddet gördüğü öne sürüldü. İbrahim Arıkum'un cesedi, Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.









