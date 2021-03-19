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    Uşak'ta korona tedbirlerini ihlal edip okey oynayanlara para cezası

    İhbarı değerlendiren ekipler, iki kıraathaneye yaptığı baskında toplamda 91 bin 350 lira para cezası uyguladı.
    • AA
    • 19.03.2021 - 13:27
    • Güncelleme : 19.03.2021 - 13:33
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    Uşak'ta korona tedbirlerini ihlal edip okey oynayanlara para cezası

    Uşak'ta, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler denetleniyor.

    Sarayaltı ve Köme mahallelerindeki iki kıraathanede oyun oynandığı yönündeki ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi.

    91 BİN 350 LİRA PARA CEZASI

    Operasyonda, iki kıraathanede okey oynadığı tespit edilen 29 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal nedeniyle toplamda 91 bin 350 lira para cezası uygulandı.

    Öte yandan ekipler, ruhsatsız olduğu belirlenen Köme Mahallesi'ndeki kıraathaneyi mühürledi.

    Uşak ta korona tedbirlerini ihlal edip okey oynayanlara para cezası #1

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