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Uşak'ta korona tedbirlerini ihlal edip okey oynayanlara para cezası

Uşak'ta korona tedbirlerini ihlal edip okey oynayanlara para cezası

İhbarı değerlendiren ekipler, iki kıraathaneye yaptığı baskında toplamda 91 bin 350 lira para cezası uyguladı.