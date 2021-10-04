Uşak’ta lise öğrencisi okula giderken canından oldu

Uşak’ta lise öğrencisi okula giderken canından oldu

Okuluna ulaşmak için geçit bulunmayan yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan 14 yaşındaki lise öğrencisi, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Uşak’ta 9’uncu sınıf öğrencisi Cennet Candoğan'a, İzmir-Ankara karayolu üzerinde bulunan Uşak Lisesi yakınlarında okula gitmek için karşıya geçtiği sırada, M.Ö. kontrolündeki 64 DZ 813 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Candoğan, yaklaşık 50 metre savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

KIZ ÇOCUĞU ÖLDÜ, SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazada ağır yaralanan kız çocuğu, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken; yol, ekiplerce trafiğe kapatıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuğun yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlenirken, araç sürücüsü M.Ö. ekiplerce gözaltına alındı.

OKULUN YAKINLARINDA NE YAYA GEÇİDİ NE DE ÜST GEÇİT VAR

Öte yandan, İzmir-Ankara karayolu üzerinde bulunan okulun yakınlarında yaya geçidi ve üst geçit olmaması ise dikkat çekti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.