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    Uşak'ta müştemilatı gazinoya çevirdiler

    Eğlence merkezine çevrilen müştemilatta yakalanan 20 şahsa, salgın tedbirlerini ihlalden 72 bin 849 TL ceza uygulandı.
    • İHA
    • 15.03.2021 - 17:50
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 17:51
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    Uşak'ta müştemilatı gazinoya çevirdiler

    Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çarık köyünde bir şahsın evinin müştemilatını eğlence merkezine çevirdiği, şarkılı eğlenceler düzenlediği bilgisine ulaştı.

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

    20 KİŞİYE 72 BİN TL CEZA

    Operasyonda gazinoya çevrilen müştemilat içerisinde 20 kişi yakalandı. Şahıslara, sosyal mesafe kurallarına uymamaktan toplamda 72 bin 849 TL para cezası kesildi.

    Uşak ta müştemilatı gazinoya çevirdiler #1

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