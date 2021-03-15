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Uşak'ta müştemilatı gazinoya çevirdiler
Eğlence merkezine çevrilen müştemilatta yakalanan 20 şahsa, salgın tedbirlerini ihlalden 72 bin 849 TL ceza uygulandı.
- İHA
- 15.03.2021 - 17:50
- Güncelleme : 15.03.2021 - 17:51
Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çarık köyünde bir şahsın evinin müştemilatını eğlence merkezine çevirdiği, şarkılı eğlenceler düzenlediği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
20 KİŞİYE 72 BİN TL CEZA
Operasyonda gazinoya çevrilen müştemilat içerisinde 20 kişi yakalandı. Şahıslara, sosyal mesafe kurallarına uymamaktan toplamda 72 bin 849 TL para cezası kesildi.