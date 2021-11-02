Uşak'ta oğlunun ölüm haberini alan anne, hayatını kaybetti

Rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede ölen oğlunun acı haberini alan anne, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu olacağı gün vefat etti.

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde manavlık yapan 1 çocuk ve 2 torun sahibi Recep Küçükbıyık (56), gece yarısı aniden rahatsızlandı.

Recep Küçükbıyık, eşi Tayibe Küçükbıyık ve kardeşi tarafından Sivaslı Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Hastaneye yürüyerek giren Recep Küçükbıyık, tahlilleri devam ederken sedye üzerine hayatını kaybetti.

ACI HABERİ DUYAN ANNE DE VEFAT ETTİ

Recep Küçükbıyık'ın yaklaşık 1 ay önce koronavirüse yakalanan ve tedavisi tamamlanarak taburcu işlemleri başlatılan annesi Hacer Küçükbıyık’a (86), acı haber ulaştı. Yaşadığı acıya yaşlı kalbi dayanamayan anne Hacer Küçükbıyık da oğlundan birkaç saat sonra, evine gitmeye hazırlandığı hastane odasında hayatını kaybetti.

Birkaç saat arayla hayatlarını kaybeden Recep Küçükbıyık ve annesi Hacer Küçükbıyık, Sivaslı İlçe Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.





ACILI EŞ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Aynı gün hem eşini hem de kayınvalidesini kaybeden acılı eş Tayibe Küçükbıyık, eşinin ölümünde ihmal olduğunu iddia ederek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Eşinin yürüyerek hastaneye girdiğini anımsatan Tayibe Küçükbıyık, "Göğüs ağrısı, dudaklarda morarma ve soğuk terleme gibi şikayetleri ortaya çıkınca kalp krizi geçirdiğini anlayıp hastaneye gittik. 2 kez EKG çekildi ve tansiyonu çok yüksek olduğu için dilaltı hapı verildi. 3 tüp kan alındı, doktora bizi Uşak’a sevk etmesini istedim.

"SONUÇLAR ÇIKINCA BENİ UYANDIRIN"

‘Abartılacak bir şey yok teyze. Ben yukarıya yatmaya gidiyorum. Sonuçlar çıkınca beni uyandırın’ dedi. Doktor gittikten sonra morarmaları arttı ve sedye üzerinde hayatını kaybetti. Kocamın acı haberini alan kayınvalidem de taburcu olmak için beklediği hastanede fenalaşarak öldü. 1 aydır tedavi görüyordu ve koronayı yenmişti. Aynı gün iki acı yaşadık. Biz yandık, başkaları yanmasın. Doktor hakkında suç duyurusunda bulunduk ama Allah’ın adaleti büyük." dedi.

Uşak'ta oğlunun ölüm haberini alan anne, hayatını kaybetti VİDEO

