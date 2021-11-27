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    Uşak'ta öğrenci minibüsü kaza yaptı: 11 yaralı

    Öğrencileri taşıyan minibüsle hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kaza soncunda 10 öğrenci ve hafif ticari araç sürücüsü yaralanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 27.11.2021 - 17:45
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    Uşak'ta öğrenci minibüsü kaza yaptı: 11 yaralı

    Uşak Merkez’de Alparslan Caddesi ve Yavuz Sultan Selim Caddesi kesişimindeki kavşakta yürekler ağza geldi.

    Y.C. kontrolündeki öğrenci taşıyan minibüsle E.A. kontrolündeki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

    10 ÖĞRENCİ VE SÜRÜCÜ YARALI

    İhbarlar sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kazada yaralanan 10 öğrenci ve hafif ticari araç sürücüsü sağlık ekiplerince civardaki hastanelere kaldırıldı.

    Uşak'ta öğrencileri taşıyan minibüs kazaya karıştı: 11 yaralı VİDEO

    SORUŞTURMA AÇILDI

    Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken kazaya karışa minibüsün özel bir kolejden Karahallı ilçesine öğrenci taşıdığı öğrenildi.

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