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- Uşak'ta otobüs şarampole yuvarlandı: 30 yaralı
Uşak'ta otobüs şarampole yuvarlandı: 30 yaralı
Ağrı'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Feci kazada, ilk belirlemelere göre 30 kişinin yaralandığı öğrenildi.
- İHA
- 10.08.2021 - 08:22
- Güncelleme : 10.08.2021 - 09:14
Ağrı'dan İzmir'e giden K.G. (58) idaresindeki Ağrı Doğuş firmasına ait 34 HE 1858 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Uşak karayolunun Göğem Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
30 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Uşak'ta otobüs şarampole yuvarlandı: 30 yaralı VİDEO