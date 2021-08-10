Euro
10.1768
0.22%
Dolar
8.6328
0.2%
Altın
483.89
-0.95%
Borsa
1.433
0%
Bitcoin
392.400
5.79%
EXEN Coin
23.34
0.82%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C
    Uşak'ta otobüs şarampole yuvarlandı: 30 yaralı

    Uşak'ta otobüs şarampole yuvarlandı: 30 yaralı

    Ağrı'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Feci kazada, ilk belirlemelere göre 30 kişinin yaralandığı öğrenildi.
    • İHA
    • 10.08.2021 - 08:22
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 09:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Ağrı'dan İzmir'e giden K.G. (58) idaresindeki Ağrı Doğuş firmasına ait 34 HE 1858 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Uşak karayolunun Göğem Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

    30 KİŞİ YARALANDI

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kazada, ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    Uşak'ta otobüs şarampole yuvarlandı: 30 yaralı VİDEO



    Uşak ta otobüs şarampole yuvarlandı: 30 yaralı #1

    Uşak ta otobüs şarampole yuvarlandı: 30 yaralı #2

    Uşak ta otobüs şarampole yuvarlandı: 30 yaralı #3

    Uşak ta otobüs şarampole yuvarlandı: 30 yaralı #4

    Uşak ta otobüs şarampole yuvarlandı: 30 yaralı #5

    Uşak ta otobüs şarampole yuvarlandı: 30 yaralı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir