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- Uşak'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
Uşak'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
Kontrolden çıkan aracın bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, yaralı 6 kişi tedavi altına alındı.
- AA
- 01.08.2020 - 15:07
Uşak-Ankara karayolu Karlık kavşağı yakınlarında, Şaban Yavuz yönetimindeki 64 AU 138 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.
1 ÖLÜ, 6 YARALI
Kazada, araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Ramazan Yavuz (51), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.