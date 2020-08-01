Uşak'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

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Kontrolden çıkan aracın bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, yaralı 6 kişi tedavi altına alındı.

Uşak-Ankara karayolu Karlık kavşağı yakınlarında, Şaban Yavuz yönetimindeki 64 AU 138 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.

1 ÖLÜ, 6 YARALI

Kazada, araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Ramazan Yavuz (51), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.