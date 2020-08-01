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    Uşak'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

    Kontrolden çıkan aracın bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, yaralı 6 kişi tedavi altına alındı.
    • AA
    • 01.08.2020 - 15:07
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    Uşak'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

    Uşak-Ankara karayolu Karlık kavşağı yakınlarında, Şaban Yavuz yönetimindeki 64 AU 138 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.

    1 ÖLÜ, 6 YARALI

    Kazada, araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yaralılardan Ramazan Yavuz (51), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Uşak'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 6 yaralı #1

    Uşak'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 6 yaralı #2

    Uşak'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 6 yaralı #3

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