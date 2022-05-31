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    Uşak'ta otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız yaşamını yitirdi

    Uşak'ta üniversiteli iki kıza çarpan araç sürücüsü ağır yaralanırken, üniversiteli kızlar olay yerinde hayatını kaybetti.
    • 31.05.2022 - 06:39
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    Uşak'ta otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız yaşamını yitirdi

    Uşak'ta saat 21.00 sıralarında Uşak-İzmir Karayolu üzerinde bulunan Uşak Üniversitesi Kavşağı yakınlarında, Uşak Üniversitesi Gazetecilik 3'üncü sınıf öğrencisi Sude Ürer ile Sanat Tarihi 3'üncü sınıf öğrencisi Mısra Buse Uğurlu, üniversite karşısında bulunan akaryakıt istasyonunun marketinden alışveriş yaptı.

    Karşıdan karşıya geçen iki kıza çarptı

    Marketten çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Ürer ve Uğurlu'ya, H.K. (28) yönetimindeki otomobil çarptı.

    İki genç kız metrelerce sürüklenirken, kazadan sonra H.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan TIR'lara çarparak durabildi.

    Uşak'ta otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız yaşamını yitirdi - Video

    Üniversiteli öğrenciler yaşamını yitirdi

    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde üniversite öğrencileri Ürer ile Uğurlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü H.K. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Uşak ta otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız yaşamını yitirdi #1

    Soruşturma başlatıldı

    DHA'nın haberine göre, kazayı öğrenen Uşak Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ekrem Savaş, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Uşak ta otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız yaşamını yitirdi #2

    Uşak ta otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız yaşamını yitirdi #3

    Uşak ta otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız yaşamını yitirdi #4

    Uşak ta otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız yaşamını yitirdi #5

    Uşak ta otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız yaşamını yitirdi #6

    Uşak ta otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız yaşamını yitirdi #7

    Uşak ta otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız yaşamını yitirdi #8


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