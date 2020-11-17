Uşak'ta sokak köpeğini öldüren doktor serbest kaldı

Alkolün etkisiyle daha önce kendisine saldıran sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak öldüren doktor, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor B.Y., bir süre alkol aldıktan sonra daha önce kendisine saldıran sokak köpeğini hatırladı.

Kendisini kaybeden B.Y., evden aldığı av tüfeği ile sokağa çıktı.

Sokakta köpeği bulan B.Y., elindeki av tüfeğiyle ateş ederek köpeği öldürdü. Vatandaşların ihbarları sonrasında olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

SERBEST KALDI

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir cinayeti aydınlatır gibi gerçekleştirdikleri titiz çalışmayla doktor B.Y.'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Alkolün etkisiyle sokak köpeğini öldüren doktor serbest kaldı İZLE

Aldığı alkolün etkisiyle kendisine saldıran köpeği öldürdüğünü itiraf eden doktor, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.