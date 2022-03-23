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Uşak'ta sokak tacirlerine eş zamanlı operasyon

Uşak'ta sokak tacirlerine eş zamanlı operasyon

Uşak’ta sokakta uyuşturucu satan 6 şüphelinin evine ve işyerine yapılan operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirildi.