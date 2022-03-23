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Uşak'ta sokak tacirlerine eş zamanlı operasyon
Uşak’ta sokakta uyuşturucu satan 6 şüphelinin evine ve işyerine yapılan operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirildi.
- İHA
- 23.03.2022 - 18:59
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta madde satan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU BULUNDU
Düzenlenen operasyonda 6 şüpheli ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada; 13 gram metamfetamin, 7 gram esrar, 23 adet sentetik hap ele geçirildi.
İŞLEM BAŞLATILDI
Yakalanan 6 şüpheli hakkında; “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan yasal işlem başlatıldığı ve adli mercilere sevk edildiği öğrenildi.