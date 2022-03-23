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    Uşak'ta sokak tacirlerine eş zamanlı operasyon

    Uşak’ta sokakta uyuşturucu satan 6 şüphelinin evine ve işyerine yapılan operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirildi.
    • İHA
    • 23.03.2022 - 18:59
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    Uşak'ta sokak tacirlerine eş zamanlı operasyon

    Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta madde satan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

    ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU BULUNDU

    Düzenlenen operasyonda 6 şüpheli ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada; 13 gram metamfetamin, 7 gram esrar, 23 adet sentetik hap ele geçirildi.

    İŞLEM BAŞLATILDI

    Yakalanan 6 şüpheli hakkında; “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan yasal işlem başlatıldığı ve adli mercilere sevk edildiği öğrenildi.

    Uşak ta sokak tacirlerine eş zamanlı operasyon #1

    Uşak ta sokak tacirlerine eş zamanlı operasyon #2

    Uşak ta sokak tacirlerine eş zamanlı operasyon #3

    Uşak ta sokak tacirlerine eş zamanlı operasyon #4

    Uşak ta sokak tacirlerine eş zamanlı operasyon #5


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