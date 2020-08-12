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    Uşak'ta tartıştığı arkadaşı bıçaklayarak öldürdü

    Cinayetin ardından kaçan katil zanlısı polis tarafından aranırken, tartışmanın sebebi bilinmiyor.
    • AA
    • 12.08.2020 - 11:15
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    Uşak'ta tartıştığı arkadaşı bıçaklayarak öldürdü

    Uşak’ın Sarayaltı Mahallesi Seher Cami Sokak'ta, 64 BL 198 plakalı otomobilin sürücüsü Alaattin Gündüz (57) ile araçtaki A.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine A.B, Gündüz'ü bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

    POLİS KAÇAN KATİL ZANLISINI ARIYOR

    İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gündüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

    Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Uşak ta tartıştığı arkadaşı bıçaklayarak öldürdü #1

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