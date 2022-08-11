Yolcu otobüsünün tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu muavin öldü, 43 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin açıklama yapan Uşak Valisi Turan Ergün, "Yaralılardan hayati tehlikesi olan yok" dedi.

İzmir-Uşak Karayolu'nda İ.Ö. (59) yönetiminde ilerleyen yolcu otobüsü, Çınarcık Köyü yakınlarında aynı istikamette giden E.A. (42) idaresindeki tırın dorsesine arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Muavin öldü

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otobüste muavin olarak çalışan Rasim Kutlucan'ın (25) hayatını kaybettiği belirlendi.

43 kişi yaralandı

Kazada yaralanan 41 yolcu ile otobüsün sürücüleri İ.Ö. ve A.Y. ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Uşak'ta tıra çarpan otobüsdeki 43 kişi yaralanırken muavin öldü - Video

Uşak Valisi Turan Ergün, olay yerine gelerek kazayla ilgili İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç'tan bilgi aldı.

"Yaralılardan hayati tehlikesi olan yok"

Gazetecilere açıklama yapan Ergün, "Kaza bugün saat 03.00 civarında meydana geliyor. İzmir'den Ankara'ya giden bir yolcu otobüsümüz tırın dorsesine arkadan çarpıyor. Maalesef kazada bir vefat var. Yaralıların tamamı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Özel Öztan Hastanesi'ne sevk edildi. Aldığımız bilgilere göre yaralılardan hayati tehlikesi olan yok, bu sevindirici haber. Yol da şu anda tek şeritten trafiğe açık. Cumhuriyet savcılığı da zaten olayla ilgili soruşturma başlattı." dedi.

Tır şoförü gözaltında

AA'nın haberine göre; öte yandan tır sürücüsü E.A. da jandarma ekiplerince gözaltına alındı.