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- Uşak’ta zincirleme kaza: Tır kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı
Uşak’ta zincirleme kaza: Tır kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı
Aşırı hız yapan tır sürücüsü, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kaza sonucu 8 araç birbirine girerken, 7 kişi yaralandı.
- DHA
- 08.07.2021 - 12:47
Uşak-İzmir kara yolu Ürünköy kavşağında seyir halinde olan Suriye uyruklu Aziz Mübarek idaresindeki tır aşırı hız nedeni ile kırmızı ışıkta duramadı.
Tır, ışıkta beklemekte olan araçlara çarptı.
Çarpmanın şiddeti ile 8 otomobil birbirine girdi.
Kaza yeri savaş alanına döndü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralanan 8 kişiyi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırdı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Uşak’ta kırmız ışıkta bekleyen araçlara tır çarptı VİDEO