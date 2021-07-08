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    Uşak’ta zincirleme kaza: Tır kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı

    Aşırı hız yapan tır sürücüsü, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kaza sonucu 8 araç birbirine girerken, 7 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 08.07.2021 - 12:47
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    Uşak’ta zincirleme kaza: Tır kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı

    Uşak-İzmir kara yolu Ürünköy kavşağında seyir halinde olan Suriye uyruklu Aziz Mübarek idaresindeki tır aşırı hız nedeni ile kırmızı ışıkta duramadı.

    Tır, ışıkta beklemekte olan araçlara çarptı.

    Çarpmanın şiddeti ile 8 otomobil birbirine girdi.

    Kaza yeri savaş alanına döndü.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri yaralanan 8 kişiyi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

    Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Uşak’ta kırmız ışıkta bekleyen araçlara tır çarptı VİDEO

    Uşak’ta zincirleme kaza: Tır kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı #1

    Uşak’ta zincirleme kaza: Tır kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı #2

    Uşak’ta zincirleme kaza: Tır kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı #3

    Uşak’ta zincirleme kaza: Tır kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı #4

    Uşak’ta zincirleme kaza: Tır kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı #5

    Uşak’ta zincirleme kaza: Tır kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı #6

    Uşak’ta zincirleme kaza: Tır kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı #7

    Uşak’ta zincirleme kaza: Tır kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı #8

    Uşak’ta zincirleme kaza: Tır kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı #9

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