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    Uşak'taki kadının, kocasını içki içtiği için öldürdüğü belirlendi

    Kocasını 6 yaşındaki çocuğunun yanında göğsünden bıçaklayarak öldüren kadının cinayet nedeni içki çıktı. 37 yaşındaki katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 31.08.2021 - 16:09
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    Uşak'taki kadının, kocasını içki içtiği için öldürdüğü belirlendi

    Geçen pazar günü saat 22.00 sıralarında Uşak'taki Karaağaç Mahallesi 2. Serçe Sokak'taki bir apartmanın birinci katında yaşayan eşler arasında tartışma başladı.

    Yaşar Akbulut ile ikinci evliliğini yaptığı Sevin Akbulut arasında çıkan tartışmanın nedeninin içki olduğu belirtildi.

    ÇOCUĞUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE BIÇAKLADI

    Tartışmanın büyümesiyle Sevin Akbulut, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Yaşar Akbulut'u 6 yaşındaki çocuğu A.A.'nın gözleri önünde göğsünden 3 kez bıçakladı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    MAHKEMECE TUTUKLANDI

    Eve gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Yaşar Akbulut, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Yaşar Akbulut, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Polis ekiplerince gözaltına alınan Sevin Akbulut, emniyetteki işlemlerini ardından dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    ÖLDÜRÜLEN EŞ, KÖYÜNDE DEFNEDİLDİ

    Eşi tarafından öldürülen Yaşar Akbulut'un cenazesi otopsi sonrası merkeze bağlı Çakırlar köyünde ikindi namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

    Uşak taki kadının, kocasını içki içtiği için öldürdüğü belirlendi #1

    Uşak taki kadının, kocasını içki içtiği için öldürdüğü belirlendi #2

    Uşak taki kadının, kocasını içki içtiği için öldürdüğü belirlendi #3

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