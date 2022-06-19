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    Üsküdar Beylerbeyi'ndeki ahşap binada yangın çıktı

    Üsküdar Beylerbeyi Yalıboyu Caddesi'nde koruluk içerisindeki 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Alevlerin Avrupa yakasından da görüldüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
    • 19.06.2022 - 21:02
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 21:11
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    Üsküdar Beylerbeyi'ndeki ahşap binada yangın çıktı

    İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Beylerbeyi Şair Asaf Halet Çelebi Sokak’ta bulunan koruluk içeresindeki 2 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

    Güvenlik önlemi alındı

    Yangın nedeniyle koruda güvenlik önlemi alındı.

    AA'nın haberine göre, İstanbul'un birçok noktasından görülen yangında can kaybı olup olmadığı bilinmiyor.

    Üsküdar Beylerbeyi'ndeki ahşap binada yangın çıktı VİDEO

    Üsküdar Beylerbeyi ndeki ahşap binada yangın çıktı #1

    Üsküdar Beylerbeyi ndeki ahşap binada yangın çıktı #2

    Üsküdar Beylerbeyi ndeki ahşap binada yangın çıktı #3

    Üsküdar Beylerbeyi ndeki ahşap binada yangın çıktı #4


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