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- Üsküdar Sahili'nde kısıtlamada denize girdiler
Üsküdar Sahili'nde kısıtlamada denize girdiler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günü, Üsküdar sahile akın eden gençler serinlemek için denize girdi. Denize giren gençler havadan görüntülendi.
- İHA
- 06.06.2021 - 19:51
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması geçtiğimiz kabine toplantısında cumartesi gününü kısıtlamadan muaf etti.
ÜSKÜDARLI SAHİLE İNDİ, YÜRÜYÜŞ YAPTI
Kısıtlamanın olduğu pazar günü, hava sıcaklıklarını da fırsat bilen vatandaşlar Üsküdar Kız Kulesi sahiline akın attı.
Sahile gelen vatandaşlar, bisiklet sürme, spor ve yürüyüş yapma imkanı buldu.
Üsküdar Sahili'nde kısıtlamada denize girdiler
KISITLAMADA DENİZE GİRDİLER
Üsküdar sahiline gelen bazı gençler, tehlikeli şekilde kıyı kenarından atlayarak denize girerek serinledi.
Denize giren gençler havadan görüntülendi.