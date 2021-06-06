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Üsküdar Sahili'nde kısıtlamada denize girdiler

Üsküdar Sahili'nde kısıtlamada denize girdiler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günü, Üsküdar sahile akın eden gençler serinlemek için denize girdi. Denize giren gençler havadan görüntülendi.