Üsküdar Şile yolunda kontrolden çıkan kamyonet devrildi

Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, refüjü parçalayarak yolun karşısına geçip devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, iki yönde de trafik yoğunluğu yaşandı.

Saat 15.45 sıralarında Şile Otoyolu Üsküdar istikameti Tantavi Tüneli çıkışında Ömür Burçalı'nın kullandığı kamyonet, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Refüjü parçalayan kamyonet, karşı yöne geçerek devrildi.

Kazada şoför Ömür Burçalı hafif şekilde yaralandı.

İKİ YÖNDE DE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonetten kendi imkanlarıyla hafif yaralı olarak çıkan sürücü, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşandı.

Kazaya karışan kamyonetin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

























