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    Üsküdar'da 1.5 milyon TL'lik sahte vitamin operasyonu

    Üsküdar'da bir kliniğe düzenlenen operasyonda 1.5 milyon TL'lik sahte vitamin ilacı ele geçirildi.
    • İHA
    • 10.08.2021 - 00:40
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 00:41
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    Üsküdar'da 1.5 milyon TL'lik sahte vitamin operasyonu

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yaklaşık 20 gün süren takip sonucu bir kliniğin, deposunda sahte vitamin ilaçları ürettiği ve klinikte hastalara uyguladığı tespit edildi.

    PİYASA DEĞERİ 1.5 MİLYON LİRALIK SAHTE VİTAMİN İLACI

    Polis ekiplerince baskın yapılan kliniğin deposunda çok sayıda satışa hazır vitamin ve destekleyici kür ile bir paketleme cihazı ele geçirildi. Ekipler depoda paketlemesi yapılan ve paketlenmiş olan çok sayıda ürüne el koydu. Üretimi yapılan ve el koyulan, yaklaşık 10 bin adet ürünün piyasa değerinin yaklaşık 1 buçuk milyon TL olduğu tahmin ediliyor.

    4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon kapsamında klinikte de arama yapıldı. Operasyonlar sonucunda dört kişi gözaltına alındı.

    Üsküdar'da 1.5 milyon liralık sahte vitamin ve ilaç kürleri ele geçirildi-Video

    Üsküdar da 1.5 milyon TL lik sahte vitamin operasyonu #1

    Üsküdar da 1.5 milyon TL lik sahte vitamin operasyonu #2

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