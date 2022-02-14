Üsküdar'da 2 kişinin ölümüne neden olan şahıs, aileden helallik istedi

Direksiyon kontrolünü kaybederek 1'i çocuk 2 kişinin ölümüne neden olan sanık üzgün olduğunu belirterek aileden helallik istedi.

Üsküdar’da 30 Eylül 2021 tarihinde otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek 1’i çocuk 2 kişinin ölümüne neden olan Tuğba Ertuğrul’ın “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tuğba Ertuğrul cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Kazada hayatını kaybeden Melike Karaca (14) ile Muhterem Çelik’in(43) avukatları salonda hazır bulundu.

"HER GECE FRENE BASARAK UYANIYORUM"

Sanık Tuğba Ertuğrul savunmasında, “Öncelikle kaza sebebiyle hayatını kaybeden insanların ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dilerim. Yaklaşık 5 aydır cezaevindeyim. Burada bulunduğum süre içerisinde ölen insanlar için ağlamadığım tek bir gün olmadı. Kazanın etkisinden hala çıkabilmiş değilim. Her gece frene basarak uyanıyorum. Freni basmak suretiyle durduramadığım bir araçla kaza yaptım. Ben bir anneyim, benim de bir çocuğum var. Bu olaydan hiçbir şekilde kastım olmamasına rağmen ailelerinden helallik istiyorum” ifadelerini kullandı.

"NE OLUR BAKIN YAŞIYORLAR MI?"

Olay günü 9 yaşındaki oğlumu okuldan aldığını anlatan sanık, “Ana caddeden evimin olduğu sokağa girerken fren yaptım. Dönüş yaptığım sırada aracın içinde bir titreme başladı. Frene bastığım halde araç durmadı. Aracın ayak freniyle durmadığını anladığım için el frenini çektim. Araç yine durmadı ve gittikçe hızlanmaya başladı. Araçta ve direksiyonda titreme devam ediyordu. Ben aracımı sokağın kenarındaki istinat duvarına ve ağaçlara vurarak durdurmaya çalıştım. Bu esnada aracın içinde çocuğum çığlık çığlığaydı. Ben yayaya çarptığımı bile görmedim. Sokağa sonuna geldiğimizde şiddetli bir şekilde çarparak durduk. Arabanın bütün camları patladı. Ben araçtan indim, çocuğum şok geçiriyordu. O sırada oğlumu sakinleştirdim. Arkama döndüğümde yerde yayaları gördüm ve şoka girdim. Ben hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyordum. Orada bulunan bir beyefendiye, ‘Ne olur bakın, yaşıyorlar mı?’ diye sordum. Sonra ambulansa alındım, görevlilere sürekli, ‘yaşıyorlar mı?’ diye sorduğumu hatırlıyorum” dedi.

SANIKTAN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Melike Karaca’nın annesi, babası, kardeşi de sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

“ÇOCUĞUN 5 METRE YÜKSEĞE SAVRULDUĞUNU GÖRDÜM”

Kazada hayatını kaybeden Muhterem Çelik’in eşi Yaşar Çelik ise, “Dükkanımın giriş kapısında beklerken şiddetli bir ses duydum. Çocuğun yaklaşık 5 metre yükseğe savrularak yere düştüğünü gördüm. Çocuğa ilk müdahaleyi ben yaptım. O sırada bir çocuk ‘bana yardım edin’ diye bağırıyordu. Başta kazayı o çocuğun yaptığını düşündüm. Çocuğu dükkana götürdüm, su verdim. Sonra annesi geldi ‘oğlum bize bir şey olmadı, üzülme’ dedi. O esnada benim oğlum yanıma geldi. ‘Baba, annem’ dedi. Eşimin yanına gittim. Eşim olay yerinde ölmüştü. Benim eşimin olduğu yerle Melike’nin olduğu yer arasında yaklaşık 50 metre mesafe vardı. Sanık bizden helallik falan istiyor keşke daha tutarlı konuşsaydı. Sanıktan şikayetçiyim” dedi.

"NEYE ÇARPTIĞIMIZI GÖRMEDİM"

Sanığın 9 yaşındaki oğlu E.Ç.E. duruşmada pedagog eşliğinde dinlendi. Küçük çocuk, aracın birden hızlandığını ve bir şeylere çarptıklarını söyleyerek, “Neye çarptığımızı görmedim. Gözlerimi açtığımda camlar kırılmıştı” dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen E.Ç. ise olay günü aracıyla seyir halindeyken, sanığın önce kendi aracına arkadan çarptığını, ardından süratli bir şekilde duvara sürterek 2 şahsa çarptığını belirtere, fren ya da korna sesi duymadığını söyledi.

"BENİM OĞLUM DA O ARACIN İÇİNDEYDİ"

Sanık Tuğba Ertuğrul, "Yaşanan olaydan dolayı don derece üzgünüm. Her şeye rağmen arabayı durdurmaya çalıştım. Benim oğlum da o aracın içindeydi. Kaza anlattığım şekilde olmuştur." dedi.

İLK CELSEDE TAHLİYE KARAR

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Tuğba Ertuğrul'un savunmasının alınmış olması, delillerin toplanması ve tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Kusur durumuna ilişkin rapor alınmasına hükmeden mahkemei duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Üsküdar’da Tuğba Ertuğrul’un seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce istinat duvarına ardından başka bir otomobilin arka tarafına vurduğu anlatıldı. Daha sonra yaya olarak yürüyen Melike Karaca ile Muhterem Çelik’e çarptıktan sonra başka bir araca çarparak durabildiği anlatıldı.

Melike Karaca ile Muhterem Çelik’in hayatını kaybettiğinin belirtildiği iddianamede, Ertuğrul’un aracının freni tutmadığı için duramadığını söylediği ancak araçta yapılan incelemede fren sisteminin çalışır vaziyette olduğu, kazanın fren arızası nedeniyle değil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu meydana geldiği ve sürücünün asli kusurlu olduğu kaydedildi.

Sanık Tuğba Ertuğrul’un "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.