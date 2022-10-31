Koşarak yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişiye otomobil çarptı. Farklı noktalara savrulan yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşanan kazada korku dolu anlar yaşandı.

Akşam saatlerinde koşarak yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişiye Yusuf Kuzu idaresindeki otomobil çarptı.

Farklı noktalara savruldular

Çarpmanın şiddetiyle yayalar adeta savruldu.

Olayı gören vatandaşlar farklı noktalara fırlayan yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

Bu sırada arkadaşlarına otomobil çarptığını gören kadın ise gözyaşlarına boğuldu.

Fenalaşan kadını çevredekiler güçlükle sakinleştirdi.

Hastaneye kaldırıldılar

2 yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Üsküdar'da 2 yayaya otomobil çarptı VİDEO



"Görmedim"

Otomobil sürücüsü Yusuf Kuzu, "Seyir halinde ilerliyordum, görmedim. Bir anda yolun karşısına geçtiler." dedi.

DHA'nın aktarımına göre; polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

























