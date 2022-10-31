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    Üsküdar'da 2 yayaya otomobil çarptı

    Koşarak yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişiye otomobil çarptı. Farklı noktalara savrulan yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
    • 31.10.2022 - 10:12
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 10:21
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    Üsküdar'da 2 yayaya otomobil çarptı

    İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşanan kazada korku dolu anlar yaşandı.

    Akşam saatlerinde koşarak yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişiye Yusuf Kuzu idaresindeki otomobil çarptı.

    Farklı noktalara savruldular

    Çarpmanın şiddetiyle yayalar adeta savruldu.

    Olayı gören vatandaşlar farklı noktalara fırlayan yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Üsküdar da 2 yayaya otomobil çarptı #1

    Arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

    Bu sırada arkadaşlarına otomobil çarptığını gören kadın ise gözyaşlarına boğuldu.

    Fenalaşan kadını çevredekiler güçlükle sakinleştirdi.

    Üsküdar da 2 yayaya otomobil çarptı #2

    Hastaneye kaldırıldılar

    2 yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Kazanın sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Üsküdar'da 2 yayaya otomobil çarptı VİDEO

    Üsküdar da 2 yayaya otomobil çarptı #3

    "Görmedim"

    Otomobil sürücüsü Yusuf Kuzu, "Seyir halinde ilerliyordum, görmedim. Bir anda yolun karşısına geçtiler." dedi.

    DHA'nın aktarımına göre; polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

    Üsküdar da 2 yayaya otomobil çarptı #4

    Üsküdar da 2 yayaya otomobil çarptı #5

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    Üsküdar da 2 yayaya otomobil çarptı #9

    Üsküdar da 2 yayaya otomobil çarptı #10


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