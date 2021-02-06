Euro
8.5102
-0.47%
Dolar
7.0564
-1.11%
Altın
411.06
-0.14%
Borsa
1.527
-0.5%
Bitcoin
282.889
6.75%
EXEN Coin
15.87
0.82%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C

    Üsküdar'da 5 katlı binada yangın çıktı

    Korku dolu dakikaların yaşandığı yangın sırasında dumanlar 5 katlı binayı sardı. Binada yaşayanlar, kendilerini ve evcil hayvanlarını kurtarabilmek için panikle dışarı çıktı.
    • AA
    • 06.02.2021 - 11:45
    • Güncelleme : 06.02.2021 - 12:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Üsküdar'da 5 katlı binada yangın çıktı

    İstanbul'un Üsküdar ilçesi Selami Ali Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın en üst katında saat 10.15 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Alevler ve yoğun duman tüm binayı kapladı. Binada yaşayanlar büyük korku ve panikle dışarı kaçtı.

    Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

    EVCİL HAYVANLARINI BIRAKMADILAR

    Dairede yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.

    Bazı bina sakinleri korkudan ağlarken, bazılarının evcil hayvanlarını da dışarı alarak çıktığı görüldü.

    Yangın çıkan dairenin alt katında yaşayan yaşlı bir vatandaş ise balkona çıkarak yardım istedi.

    Üsküdar da 5 katlı binada yangın çıktı #1

    MADDİ HASAR OLUŞTU

    İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede hasar oluştu.

    Üsküdar'da 5 katlı binada yangın çıktı VİDEO

    Üsküdar da 5 katlı binada yangın çıktı #2

    "YANGIN VAR DEYİNCE ÇIKTIK"

    Bir bina sakini olaya ilişkin, "Dışarı çıkın dediler. Büyük korku ile kendimizi dışarı attık. Binada kimse kalmadı." dedi.

    Küçük bir çocuk ise, "Çok korktum. Yangın var deyince dışarı çıktık." diye konuştu.

    Üsküdar da 5 katlı binada yangın çıktı #3

    Üsküdar da 5 katlı binada yangın çıktı #4

    Üsküdar da 5 katlı binada yangın çıktı #5

    Üsküdar da 5 katlı binada yangın çıktı #6

    Üsküdar da 5 katlı binada yangın çıktı #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir