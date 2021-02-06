Korku dolu dakikaların yaşandığı yangın sırasında dumanlar 5 katlı binayı sardı. Binada yaşayanlar, kendilerini ve evcil hayvanlarını kurtarabilmek için panikle dışarı çıktı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Selami Ali Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın en üst katında saat 10.15 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler ve yoğun duman tüm binayı kapladı. Binada yaşayanlar büyük korku ve panikle dışarı kaçtı.

Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

EVCİL HAYVANLARINI BIRAKMADILAR

Dairede yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.

Bazı bina sakinleri korkudan ağlarken, bazılarının evcil hayvanlarını da dışarı alarak çıktığı görüldü.

Yangın çıkan dairenin alt katında yaşayan yaşlı bir vatandaş ise balkona çıkarak yardım istedi.

MADDİ HASAR OLUŞTU

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede hasar oluştu.

Üsküdar'da 5 katlı binada yangın çıktı VİDEO

"YANGIN VAR DEYİNCE ÇIKTIK"

Bir bina sakini olaya ilişkin, "Dışarı çıkın dediler. Büyük korku ile kendimizi dışarı attık. Binada kimse kalmadı." dedi.

Küçük bir çocuk ise, "Çok korktum. Yangın var deyince dışarı çıktık." diye konuştu.