Ağacın altında kalan çocuk hafif yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul’un Üsküdar ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bisikletiyle sokakta ilerleyen 14 yaşındaki Uğur Işık, rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altından kaldı.

Olayı gören çevredekiler çocuğun yardımına koştu.

HAFİF YARALANDI

Ağacın altından çıkan çocuğun vücudunda, küçük sıyrıklar oluştu. Olayda sokakta bulunan bir araçta da hasar meydana geldi.

Olay sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Üsküdar'da ağaç bisikletli çocuğun üzerine devrildi VİDEO

“MUCİZE KURTULUŞ DİYEBİLİRİZ”

Baba Kadir Işık, “Uğur bisiklete binerken üzerine ağaç düştü. Vatandaşlar hemen yardıma koşmuş. Vücudunda çizikler var sadece. Allahtan ağacın gövdesi gelmemiş.” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Tarık Bilge ise “Hafif bir rüzgar vardı. Büyük çam ağacı çocuğun üzerine devrildi. Komşular hemen yardıma koştu. Ezilmeler oldu. Ama durumu iyi. Mucize kurtuluş diyebiliriz.” diye konuştu.

Şans eseri küçük sıyrıklarla olayı atlatan Uğur Işık da konuşmak istemediğini söyleyerek, sokaktan ayrıldı.