Üsküdar'da aile hekimine saldırı

Aile sağlık merkezine gelen bir çift iddiaya göre sağlık raporu vermediği gerekçesiyle aile hekimine saldırdı.

İstanbul’un Üsküdar ilçesi Doğancılar Aile Sağlık Merkezi'ne sağlık raporu almak için gelen çift, aile hekimi Alpaslan Kılıç'ın yanına gitti.

Kılıç, hastanın başka bir yerde muayene olup test yaptırdığını ve rapor verme yetkisi olmadığını söyledi.

Bunun üzerine Alpaslan Kılıç ile çift arasında tartışmaya çıktı.

DOKTORA SALDIRDILAR

Hakaret ve küfür ettiği belirtilen çift, doktora saldırdı. Odada başlayan saldırı koridorda da devam etti.

Tekme ve yumruklu saldırıya uğrayan doktor kendini savunmaya çalıştı.

28 yıllık hekim Alpaslan Kılıç kendine saldıran çiftten şikayetçi oldu.

Üsküdar'da sağlık merkezinde doktora saldırı VİDEO

SALDIRGAN POZİTİF ÇIKTI

Polisin yaptığı inceleme sonrası saldırganın koronavirüs testinin pozitif olduğu için izolasyonda olduğu belirlendi.

İzolasyon sonrası çift hakkında işlem yapılacağı kaydedildi.