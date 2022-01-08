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- Üsküdar'da aile hekimine saldırı
Üsküdar'da aile hekimine saldırı
- DHA
- 08.01.2022 - 16:21
- Güncelleme : 08.01.2022 - 17:21
İstanbul’un Üsküdar ilçesi Doğancılar Aile Sağlık Merkezi'ne sağlık raporu almak için gelen çift, aile hekimi Alpaslan Kılıç'ın yanına gitti.
Kılıç, hastanın başka bir yerde muayene olup test yaptırdığını ve rapor verme yetkisi olmadığını söyledi.
Bunun üzerine Alpaslan Kılıç ile çift arasında tartışmaya çıktı.
DOKTORA SALDIRDILAR
Hakaret ve küfür ettiği belirtilen çift, doktora saldırdı. Odada başlayan saldırı koridorda da devam etti.
Tekme ve yumruklu saldırıya uğrayan doktor kendini savunmaya çalıştı.
28 yıllık hekim Alpaslan Kılıç kendine saldıran çiftten şikayetçi oldu.
Üsküdar'da sağlık merkezinde doktora saldırı VİDEO
SALDIRGAN POZİTİF ÇIKTI
Polisin yaptığı inceleme sonrası saldırganın koronavirüs testinin pozitif olduğu için izolasyonda olduğu belirlendi.
İzolasyon sonrası çift hakkında işlem yapılacağı kaydedildi.