Üsküdar’da tütün ve nargile malzemelerinin satıldığı dükkanı basan 3 kişi, akrabaları olan iş yeri sahibini asma kilitle kafasına vurarak darbetti. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Ünalan Mahallesi'nde bulunan tütün ve nargile malzemelerinin satıldığı dükkanda akraba dehşeti yaşandı.

Akrabalarının dükkanını basan Emrah D., Ertaç D. ve İlayda D. isimli 3 kardeş, iş yeri sahibi Eray Durak’a saldırmaya başladı.

Şahıslardan biri, elinde bulunan 6 kilo ağırlığındaki asma kilitle Eray Durak'ın kafasına vururken diğer şahıslar ise Durak'ı yumruklarla darbetti.

O anlar kaydedildi

Şüpheliler, bir süre sonra dükkandan ayrıldı. Aldığı darbeler sonucunda kafasından yaralanan ve kanlar içerisinde kalan Eray Durak, darp raporu alarak şahıslardan şikayetçi oldu.

Dükkan sahibinin uğradığı saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar'da akrabaları tarafından asma kilitle darbedildi - VİDEO





"Arkadaş da 2 senedir kafasında planlıyormuş"



Aldığı darbelerle kafasından yaralanan Eray Durak, "Karşı dükkanımda iş yapan akrabalarım var. Biz 2 senedir konuşmuyoruz zaten ama daha öncesinde bir husumetimiz veya tehdidimiz olmadı. Arkadaş da 2 senedir kafasında planlıyormuş, ‘millet neden benim dükkanıma gelmiyor, bana selam vermiyor da Eray’a veriyor’ diye kafasında kurmuş.

Olay günü de planlanmış bir şekilde dükkanıma geldiler. Şahsın kendisiyle göz göze geldik. Laf dalaşı etti. Sonra diğer esnaflar ayırdı bizi. O dükkanına gitti ben dükkanıma gittim. 10 dakika sonra kardeşiyle birlikte elinde asma kilit ve 6-7 kilo ağırlığında asma kilidin demirini arka cebine koymuş, bir şekilde kasaya kadar geliyor.

Ben fark edip ayağı kalkınca kendimi savunma amaçlı elimi uzatıyorum boynuna doğru. Cebinden çıkartıp direkt başıma vuruyor. Ben de o hırsla bir şey yapmak istedim ama yapmadım. Hiçbir hamlem olmadı, tamamen yargıya güvendiğimden dolayı." dedi.





"Psikolojimiz bozuk durumda"

İHA'nın haberine göre; Durak, "Üzgünüz, psikolojimiz bozuk durumda. Bundan sonra nasıl yaşamımıza devam edeceğiz? Evlerimiz birbirine yakın, iş yerimiz karşılıklı. Şüpheliler ben daha hastanedeyken karakoldan serbest bırakıldılar. Ben bu işin peşini bırakmayacağım.

Adalet sistemimize güveniyorum. İnşallah hak ettikleri cezayı alırlar. Hiçbir sebep yokken bana hırsla bunu yapan herkes için tehlikelidir. Bunlar katil adaylarıdır." diye konuştu.





"Ben ölebilirdim, felç kalabilirdim"

Psikolojik ve maddi olarak zararda olduklarını söyleyen Eray Durak, "10 günlük iş göremez raporum var. Durmadan hastaneye gidip geliyorum. Olaydan bir gün sonra mide kanaması, beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırıldım. Ailemle perişan haldeyiz.

Ben orada ölebilirdim, felç kalabilirdim. Hukukun ne gerekiyorsa yapmasını, bu insanların elini kolunu sallayarak gezmemesini istiyoruz. Yargıya güveniyoruz." ifadelerini kullandı.



