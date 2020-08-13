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    Üsküdar'da alkollü gençler kaza yaptı

    Alkol alıp eğlenen 3 genç, lüks otomobil ile kaldırıma çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil alevlere teslim oldu.
    • İHA
    • 13.08.2020 - 08:43
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    Üsküdar'da alkollü gençler kaza yaptı

    İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Gazi Caddesi üzerinde, Ahmet Mert Çoşkunmeriç'in kullandığı 34 OTT 073 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı.

    ARAÇ YANMAYA BAŞLADI

    Çarpmanın etkisiyle aracın motor bölümünde kıvılcım oluştu. Daha sonrasında kıvılcım alan lüks otomobil birden yanmaya başladı. Araç içinde bulunan ismi henüz belirlenemeyen alkollü 3 genç, yanan araçtan kendilerini son anda dışarı attı.

    Hafif şekilde yaralanan gençlerden 2’si ise olay yerinden hızla kaçtı.

    Üsküdar da alkollü gençler kaza yaptı #1

    İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

    Durumun itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesine üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan lüks otomobili söndürdü.

    Üsküdar da alkollü gençler kaza yaptı #2

    ALKOLLÜ SÜRÜCÜ POLİSE GÜÇLÜK ÇIKARTTI

    Alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Ahmet Mert Çoşkunmeriç, sağlık ekiplerinin tedavi çağrısını reddederek itfaiye ekiplerinin söndürdüğü aracını çaresizce izledi.

    Lüks otomobilin yandığını gören alkollü sürücü sinir krizi geçirerek polis ve itfaiye ekiplerine güçlük çıkarttı. Olayı görüntülemek isteyen basın mensuplarına ise küfrederek hakarette bulundu.

    Üsküdar'da alkollü gençler kaza yaptı

    Üsküdar da alkollü gençler kaza yaptı #3

    Üsküdar da alkollü gençler kaza yaptı #4

    Üsküdar da alkollü gençler kaza yaptı #5

    Üsküdar da alkollü gençler kaza yaptı #6

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