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    Üsküdar'da baba ve kızının içinde bulunduğu araç 10 metreden düştü

    Kalkış yaptığı sırada geri geri kaymaya başlayan araç, demir bariyeri kırıp 10 metre yükseklikten bahçeye uçtu. Araçta bulunan baba ve kızı ise hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 16:56
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 17:01
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    Üsküdar'da baba ve kızının içinde bulunduğu araç 10 metreden düştü

    Üsküdar’ın Selami Ali Mahallesi Güner Sokak’ta Mehmet Aydın kontrolündeki 34 BR 7509 plakalı araç, bir anda geri kaymaya başladı.

    Kontrolden çıkan araç, demir bariyerleri kırıp 10 metre yükseklikten apartman bahçesine düştü.

    BABA VE KIZI YARALANDI

    Bu esnada araç içerisinde bulunan Mehmet Aydın ile kızı Sibel Terzi yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı iki kişi hastaneye kaldırıldı.

    Üsküdar da baba ve kızının içinde bulunduğu araç 10 metreden düştü #1

    "ARAÇ BİRDEN KAYDI"

    Araç sürücüsü Mehmet Aydın, ”Normal kalkışımı yapıyordum. Vitesi d'ye aldım. Araç birden kaydı. Kızım ile beraberdik. Kafamdan darbe aldım. Kafam biraz şişti. Kızım da hafif yaralandı.” dedi.

    Üsküdar da baba ve kızının içinde bulunduğu araç 10 metreden düştü #2

    Üsküdar da baba ve kızının içinde bulunduğu araç 10 metreden düştü #3

    Üsküdar da baba ve kızının içinde bulunduğu araç 10 metreden düştü #4

    Üsküdar da baba ve kızının içinde bulunduğu araç 10 metreden düştü #5

    Üsküdar da baba ve kızının içinde bulunduğu araç 10 metreden düştü #6

    Üsküdar da baba ve kızının içinde bulunduğu araç 10 metreden düştü #7


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