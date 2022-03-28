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Üsküdar'da baba ve kızının içinde bulunduğu araç 10 metreden düştü

Üsküdar'da baba ve kızının içinde bulunduğu araç 10 metreden düştü

Kalkış yaptığı sırada geri geri kaymaya başlayan araç, demir bariyeri kırıp 10 metre yükseklikten bahçeye uçtu. Araçta bulunan baba ve kızı ise hastaneye kaldırıldı.