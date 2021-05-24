Üsküdar'da binanın çatısında korkutan yangın

Üsküdar'da bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İstanbul'da Üsküdar'a bağlı Güzeltepe Mahallesi'nde bulunan bir binada, henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın meydana geldi.

Whatsapp İhbar Hattımıza gelen videoda alevlerin, binanın çatısını kısa sürede sardığı görüldü.

ALEVLER ÇATIYI SARDI, MAHALLELİ KORKTU

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangından çıkan dumanlar, mahalleliyi korkuttu.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Üsküdar'da bir binada yangın çıktı

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