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    Üsküdar'da bir binada patlama

    Üsküdar'da bir binada patlama

    Üsküdar'daki 3 katlı bir binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Patlama sonrası tedbiren 3 bina boşaltıldı.
    • DHA
    • 07.02.2022 - 13:53
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 14:31
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    İstanbul’un Üsküdar ilçesi Valide Atik Mahallesi Toptaşı Meydanı Sokağı’nda 4 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi.

    13:30 sıralarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

    Binanın bulunduğu bölgeye hemen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    3 BİNA BOŞALTILDI

    Patlama ile ilgili ilk açıklama Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’den geldi.

    Patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunun tahmin edildiğini dile getiren Türkmen, “Patlama sonrası 3 binayı tedbiren boşalttık. Gelişmeleri takip ediyoruz.” dedi.

    Üsküdar'da bir binada patlama ViDEO

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Öte yandan yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan yaralıların durumları ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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