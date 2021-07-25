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Üsküdar'da bir binanın çatı katında yangın çıktı

Üsküdar'da bir binanın çatı katında yangın çıktı

İstanbul Üsküdar’da bir evin çatı katında çıkan yangında anne ve 2 çocuğu mahsur kaldı. Vatandaşlar, anne ve çocuklarını kurtarmak için seferber oldu.