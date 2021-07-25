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    Üsküdar'da bir binanın çatı katında yangın çıktı

    İstanbul Üsküdar’da bir evin çatı katında çıkan yangında anne ve 2 çocuğu mahsur kaldı. Vatandaşlar, anne ve çocuklarını kurtarmak için seferber oldu.
    • İHA
    • 25.07.2021 - 20:47
    • Güncelleme : 25.07.2021 - 20:55
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    Üsküdar'da bir binanın çatı katında yangın çıktı

    Üsküdar Bahçelievler Mahallesi Mete Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

    Bu sırada evde bulunan anne ve 2 çocuğu alevler arasında mahsur kaldı.

    Yangını fark eden vatandaşlar, duruma hemen müdahale etti.

    Birkaç merdiveni üst üste koyarak çatı katına ulaşan vatandaşlar, anne ve çocuklarını kurtardı.

    VATANDAŞLARLA EKİPLER EL ELE VERDİ, MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

    Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Vatandaşlar, hortumlarla alevlere müdahale ederek itfaiye ekiplerinin çalışmalarına destek verdi.

    Yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınırken, anne ve çocuklarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Üsküdar'da bir binanın çatı katında yangın çıktı VİDEO

    "DURUMLARI İYİ"

    Mahsur kalan anne ve çocuklarını kurtaran vatandaşlardan biri, “En üst kattalardı. Birkaç tane merdivenle çıkarak 4-5 kişinin desteğiyle aldık. 2 çocuk ve annesini. Durumları iyiymiş” dedi.

    Öte yandan, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi.

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