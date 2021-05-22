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- Üsküdar'da bir kafede yangın çıktı
Üsküdar'da bir kafede yangın çıktı
Üsküdar Salacak'ta bir kafede nedeni daha henüz bilinmeyen bir yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor.
- DHA
- 22.05.2021 - 05:43
- Güncelleme : 22.05.2021 - 05:50
Üsküdar Salacak’ta bulunan bir kafede nedeni bilinmeyen yangı çıktı.
ÇOK SAYIDA İTFAİYE SEVK EDİLDİ
Çevredeki vatandaşların olayı bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Alevler içinde kalan kafeye itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.