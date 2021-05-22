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    Üsküdar'da bir kafede yangın çıktı

    Üsküdar Salacak'ta bir kafede nedeni daha henüz bilinmeyen bir yangın çıktı. Yangına müdahale sürüyor.
    • DHA
    • 22.05.2021 - 05:43
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 05:50
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    Üsküdar'da bir kafede yangın çıktı

    Üsküdar Salacak’ta bulunan bir kafede nedeni bilinmeyen yangı çıktı.

    ÇOK SAYIDA İTFAİYE SEVK EDİLDİ

    Çevredeki vatandaşların olayı bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

    Alevler içinde kalan kafeye itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

    Üsküdar da bir kafede yangın çıktı #1

    Üsküdar da bir kafede yangın çıktı #2

    Üsküdar da bir kafede yangın çıktı #3

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