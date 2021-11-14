Boşandığı eşi tarafından silahla vurulan Fikrinaz Gürdeğin, tedavi gördüğü hastanede, “Ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum. Ama öldürecek biliyorum” dedi.

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde, dün öğle saatlerinde, 3 çocuk annesi Fikrinaz Gürdeğin (40) boşandığı eşi Muharrem Gürdeğin tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

Olayın ardından Muharrem Gürdeği gözaltına alınırken, bacaklarına isabet eden iki kurşunla yaralanan Fikrinaz Gürdeğin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

“BEN İŞİMİ YARIM BIRAKMAM DİYORDU”

Vatandaşların ilk müdahalesi ile hayatta kalmayı başaran Fikrinaz Gürdeğin, olaya yönelik açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Eski eşim tarafından psikolojik ve fiziksel şiddet görüyordum. Zaten ‘seni öldürürüm, öldüremezsem de sakat bırakırım, yataklara mahkum bırakırım diyordu. Yüzüne kezzap atarım, seni aynaya bakamayacak duruma getiririm, ben işimi yarım bırakmam’ diyordu.

Üsküdar’da boşandığı eşi tarafından vurulan kadın: Ölmek istemiyorum ViDEO







“YETER ARTIK DEYİP SİLAHI BELİNDEN ÇIKARIP ÇEKTİ”

Dün işe gitmek için evden çıktığını söyleyen Gürdeğin açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Baktım kapıda bekliyor. Ben otobüse bindim, o da arkamdan bindi. O anda kızım aradı. Kızımla konuştum, telefonu kapattım. Göztepe Köprüsü’nden aşağı indim. Bana, ‘sen kimle konuştun?’ dedi. Kızımla konuştuğumu söyledim. ‘Göreyim’ dedi. Telefonu gösterdim. ‘Hayır, konuşmadın’ dedi. ‘Bırak beni işe gideceğim’ dedim. ‘Yeter artık’ deyip silahı belinden çıkarıp çekti. Yanımdan biri geçiyordu, arkasına saklandım. Mermiler vücuduma değil ayağıma geldi, yere düştüm.





“ÖLMEK İSTEMİYORUM AMA ÖLDÜRECEK BİLİYORUM”

Ölmek istemiyorum. Ama öldürecek biliyorum. Vatandaşların sayesinde kurtulabildim. Kimi şalını çıkarıp ayağımı bağladı kanı durdurmak için. Ben bu şekilde yaşıyorsam o vatandaşların sayesinde. Eğer onlar olmasaydı beni öldürecekti. Ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum. Keşke başka kadınlar da ölmeseydi. 3 tane çocuğum var. Hapisten çıkmasını istemiyorum.”

Öte yandan, şüpheli Muharrem Gürdeğin’in olayda kullandığı silahın ruhsatsız olduğu ve evinde çok sayıda silahın bulunduğu öne sürüldü.