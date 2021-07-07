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Üsküdar’da, çakarlı kamyon sürücüsüne para cezası verildi

Üsküdar’da, çakarlı kamyon sürücüsüne para cezası verildi

Çakar tertibatı olduğu fark edilen kamyon, polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan incelemelerin ardından araç sürücüsü ve sahibine para cezası verildi.