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- Üsküdar’da, çakarlı kamyon sürücüsüne para cezası verildi
Üsküdar’da, çakarlı kamyon sürücüsüne para cezası verildi
Çakar tertibatı olduğu fark edilen kamyon, polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan incelemelerin ardından araç sürücüsü ve sahibine para cezası verildi.
- İHA
- 07.07.2021 - 09:00
İstanbul’un Üsküdar ilçesinde, 6 Temmuz tarihinde E-5 karayolu Altunizade mevkisinde ilerleyen bir kamyonda çakar tertibatı olduğu fark edildi.
Kamyon, polis ekipleri tarafından durduruldu.
Yapılan sorgulamada kamyonun koruma şerhi bulunmadığı tespit edildi.
Kamyon sürücüsü K.İ. isimli şahıs ile araç sahibi hakkında, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘izinsiz çakar- siren tertibatı kullanma’ içerikli 26/2 maddesine istinaden toplam 2 bin 678 lira idari para cezası uygulandı.
BİN 435 SÜRÜCÜYE 1 MİLYON 921 BİN 465 LİRA PARA CEZASI
01 Ocak 2021-05 Temmuz 2021 tarihleri arasında ‘izinsiz çakar-siren tertibatı kullanımı’ konusu ile ilgili İstanbul genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, bin 435 araç sürücüsüne toplam 1 milyon 921 bin 465 lira para cezası uygulandı.