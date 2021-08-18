Girdikleri daireden 120 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan hırsızlar, çaldıkları eşyaların boş kutularının yanına su dolu sürahi bıraktı.

İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Acıbadem Mahallesi'nde, pazartesi günü öğle saatlerinde biri kadın iki kişi, 4 katlı bir apartmanın kapısını kartla açmaya çalıştı.

Başarısız denemelerden sonra pusuya yatan şahıslar, binadan birinin çıkmasını bekledi.

Bir bina sakininin çöp atmak için çıkmasıyla içeri giren şahıslar, dairelerin kapılarını tek tek kontrol etti.

3’üncü kattaki dairenin kapı kilidini kıran şahıslar, Şebnem Güzel ve ailesine ait ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karıştı.

KAMERAYA YANSIDI

Yaklaşık 120 bin lira değerindeki eşyaları çalan şahsıların, çaldıkları ziynet eşyalarının boş kutularının yanına su dolu sürahi bıraktıkları görüldü.

Şüphelilerin apartman kapısını kartla zorlayarak girmeye çalıştığı ve binadan ayrıldıkları anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar’da, çaldıkları ziynet eşyalarının yerine su dolu sürahi bıraktılar VİDEO



“20 DAKİKA İÇİNDE KİLİDİ PATLATIYORLAR”

Şebnem Güzel, olaya yönelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İki üç ay önce taşındık. Taşındığım için bütün ziynet eşyalarımı kayınvalideme getirdim. Hem ev yeni olduğu için hem yakın zamanda tatile çıkacağım için. Kayınvalidem çarşıya gittiğinde 20 dakika içinde kilidi patlatıyorlar ve bütün evi soyuyorlar.





Hem kayınvalidemin hem benim ziynet eşyalarımın hepsi gidiyor. Küpelerim, bilekliklerim, kolyelerim, kayınvalidemin keza öyle. Kayınpederimin saatleri, benim saatlerim. Hepsi gidiyor. Yaklaşık 120 bin lirayı aşkın maddi kaybımız var. Yapanların en kısa zamanda bulunmasını istiyoruz.





“ÜSTÜNE BİR BARDAK SU İÇİN DEMEYE GETİRMİŞLER”

Bunlar iki kişi, sevgili gibi el ele tutuşup geliyorlar. Alt kapıyı önce kartla açmaya çalışıyorlar, açamıyorlar, biraz bekliyorlar. Komşularımızdan biri çöp çıkartmaya, dışarıya çıkıyor. O çıkarken kapıyı tutup bunlar giriyorlar içeriye.





Sanırım en zayıf kapı da bizim kapımız olduğu için burayı tercih ediyorlar. Kilidi patlatıyorlar. Öyle giriyorlar içeriye. Bütün ziynet eşyalarımızın kutuları, kapı girişine yığılmış. Kutuların yanına bir de mutfaktan su dolu bir sürahi getirilmiş. Üstüne bir bardak su için demeye getirmişler.”

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.